Сергей Собянин сообщил о тенденции снижения заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.
— Мы видим такой устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно такое приличное, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два месяца в столице могут снять ряд ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавируса.
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