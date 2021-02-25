Сергей Собянин сообщил о тенденции снижения заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом.

— Мы видим такой устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно такое приличное, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два месяца в столице могут снять ряд ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавируса.

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