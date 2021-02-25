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Сергей Собянин: Ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие два месяца
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: Ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие два месяца

Анастасия Чанцева

Город

Ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие месяцы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное: около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Тем не менее их было еще недавно 1,7 тысячи в сутки, — отметил мэр в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшие два месяца столичные власти смогут снять еще ряд ограничительных мер, в частности ограничения на проведение городских фестивалей.

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МоскваСергей Собянинограничительные меры
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