Оперативные решения: как Москва постепенно возвращается к обычной жизни

Специалист горячей линии Комплекса социального развития Юлия Лапшина на рабочем месте. Практически на протяжении всей пандемии она трудится в кол-центре, отвечая на вопросы жителей столицы о коронавирусе и принимая заявки на оказание помощи тем, кто находился на самоизоляции / Фото: Пресс-служба Соцкомплекса

В четверг, 28 января, исполнился ровно год с момента начала масштабной работы Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Москве.

Год назад жители столицы и представить себе не могли, как сильно изменится наша жизнь. Пандемия внесла коррективы во все сферы. Чтобы максимально оперативно реагировать на меняющиеся эпидемические обстоятельства, в Москве был создан Штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В его задачи входит координация работы всех служб города, постоянный мониторинг, выработка мер, а также оперативное информирование горожан о текущей ситуации.

— С 5 марта и по сей день мы работаем в круглосуточном режиме, — отметила руководитель Оперативного штаба, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Спустя год мы можем с уверенностью сказать, что наша система показала свою эффективность: все городские службы работают слаженно, как единая команда, без промедления принимают необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

По словам заместителя мэра, огромным подспорьем, фактически каркасом, стала единая цифровая платформа московского здравоохранения, которая позволила правительству Москвы внимательно вести каждого пациента до полного выздоровления.

— Я хочу выразить глубочайшую благодарность коллегам, которые откликаются на все наши просьбы, врачам, которые сутки напролет спасают жизни, а также сказать спасибо горожанам, которые с пониманием относились и продолжают относиться к ограничительным мерам, — сказала Анастасия Ракова. — Эти 365 дней были разными — радостными и тяжелыми, были взлеты и падения, но мы верим: пандемия закончится, мы вернемся к нашей привычной жизни.

Уже сегодня в столице фиксируется устойчивый тренд на снижение количества новых случаев коронавируса. Кроме того, отмечается сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. И это, безусловно, результат работы правительства Москвы и принятых мер.

— С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медучреждения, — добавила заммэра.

Со вчерашнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек вернулись к обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по профилям.

— Остающийся в работе инфекционный коечный фонд имеет достаточный резерв, отвечающий потребностям города, — подчеркнула Ракова.

Также к обычному режиму работы вернутся несколько обсервационных пространств для горожан с легким течением коронавирусной инфекции.

Огромный пласт работы на себя взяла горячая линия Комплекса социального развития Москвы. За все это время москвичи позвонили в колцентр более 1,6 миллиона раз, им было оказано более 640 тысяч социальных услуг.

— Операторы кол-центра отвечают на основные вопросы о коронавирусе, а также принимают заявки на покупку и доставку лекарств, продуктов, твердого топлива, товаров первой необходимости, корма для животных, — уточнили в Комплексе соцразвития.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях, тем не менее по сравнению с другими странами это так.

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