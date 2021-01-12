Почти 7,5 миллиона москвичей сделали прививку от сезонного гриппа

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Почти 7,5 миллиона человек сделали прививку от сезонного гриппа в Москве. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте столичного Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Москве закончилась кампания по иммунизации населения в предэпидемический период.

— За счет всех источников финансирования привито более 7 миллионов 417,1 тысяч человек, из них 1 264 850 детей, что составляет 59,1 процент от всего населения города, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что защита организма от респираторных заболеваний будет гораздо выше, если вакцинацию сочетать с профилактикой. Для этого необходимо сократить нахождение в местах массового скопления людей, а также соблюдать масочный режим и не контактировать с гражданами, у которых проявляются признаки заболевания.

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