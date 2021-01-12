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Столичный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом среди детей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом среди детей

Юлия Ямпольская

Здоровье

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице в период с 4 по 10 января соответствует сезону. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве уточнили, что в городе наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей.

— Показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в Москве снизилась заболеваемость среди детей 3–6 лет и 7–14 лет.

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