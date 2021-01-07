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Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране

Виктория Родимкина

Здоровье

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в четверг, 7 января.

По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в стране снизился с 8,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. При этом в регионах он варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это говорит об актуальности действующих требований по профилактике инфекции.

При этом охват тестирования от коронавируса в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тысяч населения. Также работает и круглосуточный кол-центр Роспотребнадзора.

Помимо этого, ведомство сообщило, что сокращается число регионов с превышением эпидпорогов и интенсивных показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом — с 63 до 43.

В России, по последним данным, выявлено 3 332 142 случая коронавируса. За весь период скончались 60 457 человек, вылечилось — 2 709 452 человека.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, что колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще могут быть, так как у большинства россиян нет иммунитета к коронавирусу.

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