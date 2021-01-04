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Врач рассказал, какие ягоды нужно есть для профилактики сезонных инфекций
Фото: pexels.com/Olga

Врач рассказал, какие ягоды нужно есть для профилактики сезонных инфекций

Ксения Монахова

Здоровье

Для профилактики сезонных заболеваний необходимо есть ягоды два раза в неделю. Об этом заявил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Он отметил, что употребление 100 граммов ягод в день дважды в неделю способствует усилению неспецифического противоинфекционного иммунитета. Также они препятствуют появлению стресса.

— Они содержат много полезных веществ: витамины A, B, С, D, а также многочисленные антиоксиданты, — рассказал Буеверов.

По словам специалиста, ягоды различаются по составу, поэтому их нужно чередовать.

— Черная смородина, например, занимает второе место после шиповника по содержанию витамина С. У клубники и черники есть доказанный антиоксидантный эффект. Малина может способствовать разжижению крови, что полезно для пациентов с атеросклерозом, заболеваниями сосудов сердца, также это может снижать температуру. А вот виноград — точно не самый полезный вариант, поскольку он содержит большое количество сахара, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Однако Буеверов отметил, что излишнее употребление ягод может вызвать проблемы с пищеварением, а также повредить зубную эмаль. Он рекомендует есть либо свежие, либо сильно замороженные ягоды.

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