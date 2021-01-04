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Сомнолог рассказала, как восстановить режим сна после праздников
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сомнолог рассказала, как восстановить режим сна после праздников

Ксения Монахова

Здоровье

После новогодних праздников многие люди не могут войти в рабочий ритм и вставать рано утром. Сомнолог Елена Царева рассказала, как без вреда для здоровья восстановить режим сна.

По словам специалиста, нужно стараться в течение праздников вставать в то же время, как и на работу. Можно позволить себе послеобеденный сон, однако не стоит устраивать долгий дневной отдых.

— Можно вздремнуть 10–15 минут. Чтобы «перезагрузиться» достаточно небольшого промежутка, — объяснила сомнолог в интервью радио Sputnik.

Если же пробуждение оказалось поздним, то каждый последующий день нужно вставать раньше.

Царева рекомендует не допускать недосыпы, так как они влияют на весь организм. Ночи без сна достаточно, чтобы понизить уровень клеток, помогающих бороться с инфекциями. Также недосып влияет на настроение, чувство тревоги, способствует перееданию и депрессиям.

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