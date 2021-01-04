Инфекционист посоветовал избегать дальних поездок в новогодние праздники

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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям отказаться от дальних поездок в праздничные дни. Он рекомендовал гулять в парках небольшими группами, а также избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

— Надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять, — отметил врач.

Малышев добавил, что самый безопасный вариант — провести новогодние праздники в домашней обстановке, избегая дальних поездок. По его словам, чаще всего во время каникул заболеваемость гриппом снижается. Однако потом снова начинает подниматься из-за того, что люди путешествуют и распространяют заболевание, передает РИА Новости.

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