Ученый рассказал о рисках появления новых смертельно опасных болезней

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал о рисках появления новых смертельных болезней.

Ученый прокомментировал ситуацию в Конго, где были найдены признаки распространения «болезни Х». По мнению Аграновского, на данный момент нет причин для волнений из-за распространения новой смертельной болезни.

Ждать новых инфекций, передающихся от животных к человеку, тоже не стоит, считает ученый. У них действует особый принцип распространения, не такой, как у гриппа или коронавируса.

— Нет же эпидемии бешенства или чумы, потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь, — приводит телеканал «Звезда» слова эксперта.

Ранее о появлении новых смертельных заболеваний предупреждал Жан-Жак Муембе-Тамфум. Именно он помог обнаружить вирус Эбола в 1976 году.

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