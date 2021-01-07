Обязательный тест на коронавирус для приезжих ввели в Бурятии

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Пассажиры, которые будут прилетать в Республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны будут пройти обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики в четверг, 7 января.

Уточняется, что это требование будет действовать до 20 января. При этом тестирование на COVID-19 будет проводиться бесплатно.

По последним данным, в Бурятии было зафиксировано 26 815 случаев заражения коронавирусом. Свыше половины случаев приходится на Улан-Удэ. Вылечились 24 055 человек, скончались 606 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более тысячи человек умерли от COVID-19 за сутки в Великобритании