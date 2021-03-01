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Столичная больница приняла более 20 тысяч пациентов с COVID-19 за год
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичная больница приняла более 20 тысяч пациентов с COVID-19 за год

Ростислав Зубков

Здоровье
Россия, Москва, Пехотная улица, 3 Карта всех событий

За последний год столичная городская клиническая больница № 52 приняла более 20 тысяч пациентов с коронавирусом. Об этом главврач учреждения Марьяна Лысенко сообщила в понедельник, 1 марта.

По уточненным данным, 5,1 тысячи человек, лечившихся в ГКБ № 52 от ковида, получали помощь в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Лысенко отметила, что больница, несмотря на большой поток пациентов с COVID-19, в штатном режиме продолжала оказывать все остальные медуслуги. Тяжелый и продолжительный труд сотрудников этого учреждения позволил получить серьезный опыт в борьбе с пандемией, который затем был использован для выработки новых методов лечения, обратила внимание главврач.

— Были разработаны новые схемы лечения и клинические рекомендации, успешно проверены практикой методики лечения внебольничной пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом COVID-19, — заключила она.

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