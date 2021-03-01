Сергей Собянин открыл две детские поликлиники в Лианозове и Щукине

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новощукинская улица, 10к1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл здания двух детских поликлиник после комплексной реконструкции в Лианозове и Щукине в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что была реконструирована Детская городская поликлиника № 58 в Щукине и филиал № 2 Детской городской поликлиники № 125 в Лианозове.

— Хотел поздравить вас с новосельем! Три десятка поликлиник практически построены, выходят из строительства, еще полсотни строек будут разворачиваться в этом году. Беспрецедентный масштаб. Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и, самое главное, качественно, — уточнил мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что в новых поликлиниках пациенты получат качественное обслуживание. Глава города также напомнил о том, что в Щукине продолжает развиваться транспортная инфраструктура. В районе строится новая платформа Щукинская на МЦД-2, уже открылись две платформы МЦК.

— Надо внимательно смотреть: сейчас проводятся ремонты на Щукинской, есть жалобы с переходами через улицу Маршала Василевского, жалобы на то, что параллельно ремонтируются еще трамвайные пути, тоже есть задержка. К июню все чтобы было уже сделано, передайте департаменту транспорта, — сообщил мэр столицы префекту Северо-Западного административного округа Москвы Алексею Пашкову.

Сергей Собянин добавил, что в районе продолжится благоустройство территорий.

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