Капитальный ремонт библиотеки киноискусства проведут в центре Москвы

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Каретный Ряд Карта всех событий

В центре Москвы капитально отремонтируют Библиотеку киноискусства. Об этом рассказали в пресс-службе ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Уточняется, что библиотека занимает часть подвального помещения и первый этаж дома, расположенного на улице Каретный Ряд. Главгосэкспертиза России одобрила проект и выдала положительное заключение на ремонт.

Дверные проемы в здании расширят, внутри помещения потолок окрасят в черный цвет, а стены оставят кирпичными. Отделку выполнят в стиле лофт. В здании также проведут другие необходимые работы.

После ремонта в библиотеке откроют читальный зал и мини-ярмарку. В здании заработает кинотеатр и лекторий. Для посетителей сделают буфет и экспозиционный зал. Добавляется, что здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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