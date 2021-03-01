Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1541 пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1541 пациента. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 1 марта.

Общее число вылечившихся в Москве достигло 899 239 человек. Также известно, что за сутки скончалось 42 пациента с коронавирусом.

Всего за 24 часа в столице зафиксировали 2097 новых случаев заражения. В больницы были госпитализированы 714 человек.

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