Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1541 пациента
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1541 пациента. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 1 марта.
Общее число вылечившихся в Москве достигло 899 239 человек. Также известно, что за сутки скончалось 42 пациента с коронавирусом.
Всего за 24 часа в столице зафиксировали 2097 новых случаев заражения. В больницы были госпитализированы 714 человек.
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