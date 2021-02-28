Около 110 тысяч россиян старшего возраста вакцинировались от COVID-19 в Подмосковье
В Подмосковье почти 110 тысяч жителей старшего возраста вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Уточняется, что число привившихся пожилых жителей Подмосковья составляет 44 процента от всех вакцинированных. Всего в Московской области вакцину получили 250 тысяч человек.
В регионе работают более 200 стационарных пунктов вакцинации и 25 мобильных пунктов. Они были развернуты по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает РИА Новости.
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