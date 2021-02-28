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Президент Чехии Земан попросил Путина поставить в страну «Спутник V»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Президент Чехии Земан попросил Путина поставить в страну «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент Чехии Милош Земан написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил доставить в страну вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом стало известно во время интервью чешского президента пражскому телеканалу CNN Prima News в воскресенье, 28 февраля.

По словам Земана, первая поставка вакцины должна прийти в Чехию в ближайшее время. Об этом главе государства рассказали в посольстве России в Праге.

— Я написал письмо господину президенту Владимиру Путину с просьбой о поставке нам вакцин «Спутник V», — сообщил Земан.

Он отметил, что отправление письма было согласовано с чешским премьером Андреем Бабишем. Для сертификации российской вакцины в стране Земан планирует обратиться к Государственному институту по контролю лекарств.

Глава государства оценил высокую эффективность российского «Спутника V». Он добавил, что уже 30 стран получили вакцину России.

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ЧехияВакциныВладимир Путин
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