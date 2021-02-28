Разработчики подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» подали заявку на экстренное одобрение в России и некоторых других странах облегченной версии вакцины, получившей название «Спутник Лайт». Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается на официальной странице вакцины в соцсети Twitter.

Уточняется, что однократная вакцина «Спутник Лайт» будет выпущена на рынок в марте.

Ранее стало известно, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса начались 18 февраля. 27 февраля в Москве стартовала вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый препарат был разработан в Институте имени Гамалеи. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется лишь один визит в поликлинику. Антитела к коронавирусу начнут формироваться через семь дней после прививки и достигнут максимума через месяц.

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