Ускорение и сезонность: иммунолог объяснил, зачем нужна вакцина «Спутник Лайт»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве начались международные испытания на добровольцах облегченной версии вакцины от коронавируса «Спутник V» — «Спутник Лайт». Планируется, что в них примут участие шесть тысяч человек из России и Объединенных Арабских Эмиратов. О том, для чего нужен еще один вариант созданной вакцины, чем он отличается от основного, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Различные формы, в том числе облегченная и назальная, о которых сейчас много говорят, необходимы для того, чтобы ускорить вакцинацию населения и охватить как можно больше людей. «Спутник Лайт» представляет собой один из компонентов полной вакцины «Спутник V» — именно тот компонент, который без всяких затруднений производится в больших количествах. Иммунитет после его введения развивается в те же три недели, что и при стандартной, двухкомпонентной вакцинации, — объяснил специалист.

Уровень иммунной защиты, скорее всего, говорит врач, будет меньше, чем после введения обеих доз. Но его вполне достаточно, если рассматривать «Спутник Лайт» как сезонную вакцину, которой можно будет прививаться раз в год.

Как отмечают на сайте mos.ru, «Спутник Лайт» также позволит дополнить вакцинацию «Спутником V» для поддержания иммунитета. Кроме того, она подойдет переболевшим COVID-19 с низким уровнем антител и молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет, поскольку у них быстро формируется иммунный ответ. Но это все позже. Пока проводятся испытания.

Российская часть исследований пройдет на базе десяти московских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, ранее не прививавшийся «Спутником V», не имеющий нежелательных реакций на прививку и осложнений после применения иммунобиологических препаратов.

Также прививку может сделать тот, кто не болел ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации, не применял стероиды, кроме контрацептивов за 30 дней до вакцинации, не переносил инсульт и острый коронарный синдром менее чем за год до вакцинации, не болел туберкулезом, сифилисом или гепатитом A и B и так далее. Помимо того, вакцинация «Спутником Лайт» пока противопоказана беременным и кормящим грудью.

Для того чтобы записаться на прививку, необходимо оставить заявку на сайте мэрии.

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