Пять мифов про прививку: ученые и врачи развенчивают самые распространенные заблуждения о «Спутнике V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вторая фаза испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт» завершается. Тем временем корреспонденты «Вечерней Москвы» решили разобраться с мифами, которые распространяются в обществе про отечественную вакцину. Их развенчали эксперты — врачи и ученые. Об этом читайте на странице.

Миф 1. Препарат спровоцирует бесплодие

Парвиз Азизов, аллерголог-иммунолог, член The Europian Acadamy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI),член российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов «РААКИ», член общероссийской общественной организации Ассоциация детский аллергологов и иммунологов России «АДАИР»:

— Тревоги подобного рода излишни. Полагаю, этот страх мог возникнуть из-за того, что существующая вакцина против коронавирусной инфекции пока еще не протестирована на людях моложе 18 лет и на беременных. Но следует особенно подчеркнуть, что у тех категорий, которые вошли в состав исследования, влияние на репродуктивную функцию отсутствует. Тем не менее я бы посоветовал тем женщинам, кто планирует беременность, сделать прививку до зачатия. Самые распространенные явления после вакцинации: покраснение кожи в районе укола, головная боль сутки-двое, незначительная ломота в мышцах в течение полутора суток.

Может подняться температура. Подобные побочные явления выявлены у 15 процентов. Остальные просто ничего не замечают. А исследовалось несколько десятков тысяч человек.

Миф 2. Антитела долго не продержатся. Инъекции придется повторять

Дарья Садовская, врач анестезиолог-реаниматолог, нефролог отделения заместительной почетно терапии:

— Это миф, не имеющий отношения к действительности. Вакцина «Спутник V» неспроста состоит из двух компонентов. Это векторная вакцина, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Если просто объяснить: взяли аденовирус, удалили генетический материал, тем самым исключив возможность проникать в клетку. Его, по факту, превратили в пустую самодвижущуюся тележку, или вектор. От коронавируса отделили фрагмент шипа с кодом белка и поместили в оболочку — ту самую «тележку». При попадании в клетку фрагментов белка коронавируса организм интенсивно вырабатывает антитела к чужеродному белку. И дальше важный момент: прививаемся дважды. Это необходимо для того, чтобы увеличить выработку антител.

Прививка «Спутник V» хороша тем, что у нее доказанная высокая эффективность 91,4 процента. А благодаря большому количеству выработанных антител иммунитет после прививки вырабатывается на длительный срок, предположительно действие продлится до двух лет.

Миф 3. После укола можно заразиться

Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиник №2, д.м.н., профессор:

— Некоторые люди опасаются делать прививку, потому что считают, что после вакцинации они могут заболеть этим вирусом. Это ошибочное мнение. Вакцина безопасна. После прививки нельзя заболеть или заразить окружающих, потому что препарат не содержит самого коронавируса. «Базой» для создания этой вакцины выступил аденовирус, который искусственно ослабили и превратили в вектор. После «ослабления» его снабдили шиповидным белком коронавируса, на который и должен формироваться иммунитет. То есть основа вакцины — это созданные в лаборатории специальные структуры, которые содержат лишь часть гена вируса, которые не могут размножаться и реплицировать новые вирусы, которые инфицируют другие клетки. Таким образом, общая инфекция всего организма развиться не может.

Миф 4. Через десятки лет из-за вакцины возможны цифра изменения организма на генном уровне

Александр Артюхов, кандидат биологических наука, научный сотрудник РНИМУ им. Н.И Пирогова:

— ≪Спутник V≫ — это векторная вакцина. Такие препараты изготавливаются на основе вирусов-носителей или вирусных векторов. Как это работает? Вы берете какие-то вирусные частицы, например аденовирус, ≪вычищаете≫ из них все патогенные составляющие и на их место вставляете нужные вам элементы — фрагменты генетического материала вируса, против которого изготавливается вакцина. Аденовирусный вектор (или платформа, как его называют) хорош тем, что он, с одной стороны, легко инфицирует наши клетки, а с другой — способен делать это только один раз и не может размножаться в организме человека дальше. При этом вектор использует для передачи информации молекулу РНК, благодаря чему в клетку не попадает чужеродная ДНК, наш геном остается неприкосновенным. Такая особенность делает рекомбинантные вакцины довольно безопасными.

На платформу ≪Спутника≫ добавлен ген S-белка, специфичного для коронавируса, он синтезируется в организме человека до тех пор, пока доставленная вектором РНК не разрушится в клетках. Она деградирует и не оставляет никакого следа в организме. Обычно это происходит за несколько дней. За это время наша иммунная система успевает познакомиться с S-белком и в случае заражения уже настоящим коронавирусом будет готова к мгновенному ответу. Патогенные частицы попадают в организм при каждом заражении вирусной инфекцией, и это вызывает иммунный ответ. Если вирус размножается бесконтрольно, у вас начинается заболевание. Со временем иммунная система берет верх, и патогенные организмы полностью уничтожается. Векторная частица может попасть только в одну клетку, произвести заражение один раз, создания новых частиц на ее основе не происходит. Так, при использовании ≪Спутника V≫, изготовленного на базе аденовирусных векторов, ≪заражают≫ ограниченное количество клеток, но даже в них изменений ДНК происходить не может.

Тут следует уточнить, что генетический материал некоторых вирусов способен встроиться в геном (далеко не всех, аденовирусный, повторюсь, не встраивается). Но даже если патогенные элементы становятся частью нашей ДНК, человеческие клетки в состоянии со временем ≪выключать≫ вредоносные ≪детали≫. Все мы знаем это по собственному опыту: вирусными инфекциями болел каждый, но ничего страшного с нами после выздоровления не происходило.

Миф 5. Вирус постоянно мутирует, разработки против него быстро устаревают

Анна Горбунова, педиатр-инфекционист, специалист по иммунопрофилактике, член The AmericanAcademy of pediatris и Pediatric infectious diseases society:

— На днях были получены данные: исследователи Moderna изучали образцы крови людей, получивших две дозы вакцины, и определяли эффективность этих антител в отношении новых коронавирусов.

Выводы свидетельствуют о том, что нейтрализующие антитела к основному вирусу были столь же эффективны против варианта, идентифицированного в Великобритании.

Но для штамма, циркулирующего в Южной Африке, эффективность антител снизилась в шесть раз. Тем не менее эти антитела обеспечивают защиту. Эффективен ли ≪Спутник≫ в отношении новых штаммов? Российская вакцина содержит генетический материал того же вируса, что и Moderna и Pfi zer-BioNTech, и формирует выраженные иммунный ответ. То есть его так же должно быть достаточно для противостояния новым вирусам.

В мире пока не было настолько значительных мутаций, чтобы уже сейчас менять состав вакцин, многие работают на опережение. В качестве меры предосторожности начата разработка новой формы вакцины, которую можно было бы использовать в качестве дополнительной защиты против варианта в Южной Африке. Ожидается, что скорректированные вакцины не будут проходить такую же тщательную проверку, включая обширные клинические испытания, что и первоначальные версии. Вакцина против гриппа обновляется каждый год с учетом новых штаммов без длительного процесса утверждения.

ФАКТ

Мировое ученое сообщество до сих пор не пришло к единому мнению, считать ли вирусы живыми существами. В данный момент наука утверждает: вирусы — это организмы, которые представляют собой завернутую в белковую оболочку короткую нитку нуклеотидов. В этих нуклеотидах закодирована генетическая информация. Вирусы не способны самостоятельно воспроизводить белки, из которых состоят все живые организмы на планете. Это значит, что жить вне клетки вирусы не могут. Но они могут сохраняться длительное время в неактивном состоянии в природе. Быстро размножаться начинают, лишь попав в живой организм. Естественно, за счет ресурсов хозяина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 семейств вирусов являются наиболее распространенными возбудителями ОРВИ (острых респираторных вирусных заболеваний). Это парамиксовирусы, ортомиксовирусы, пикорнавирусы, аденовирусы и коронавирусы. Более 500 миллионов простуд в год вызывается вирусами ОРВИ. Это самые распространенные заболевания среди людей. В России фиксируется более 30 миллионов случаев заболеваний в год (средние показатели до пандемии).

ЦИФРА

3 недели должно пройти с момента введения первой дозы вакцины до получения второго компонента. Второй укол усиливает действие первого, чтобы защита была более надежная.

ФАКТ

Для приобретения популяционного иммунитета нужно, чтобы переболело 60 процентов населения Земли — таково мнение научного сообщества. Данный факт рассматривается как один из сценариев окончания пандемии. Суть в том, что, когда достаточно большое число людей уже обладает иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Так, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95 процентов населения, против полиомиелита — у 80 процентов. Однако глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ждать, пока большая часть населения переболеет COVID-19, неэтично и коллективный иммунитет должен быть достигнут при помощи вакцинации.

В ТЕМУ

Вакцина состоит из двух аденовирусов человека — ad 26 и ad 5 с измененным геномом. Обычные аденовирусы вызывают ОРВИ, воспаление миндалин и аденоидов. Чтобы сделать вакцину, у микроба отключают гены репликации — иными словами, кастрируют. Он все еще способен проникать в клетку, но не может размножаться. Теперь это идеальный безвредный носитель — вектор, способный доставить «посылку» точно по адресу. В качестве посылки выступает ген, несущий инструкцию о синтезе спайк-белка SARS-CoV-2. Его просто вставляют в геном «кастрированного» аденовируса. Вектор проникает в клетку и начинает синтезировать разнообразные белки, в том числе спайк. Организм реагирует на него, вырабатывая специфический иммунитет. Иммунные клетки разлагают вектор и удаляют его из организма.

