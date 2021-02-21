«Вплоть до летального исхода»: какие «детские» прививки нужно делать взрослым и зачем

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Детям с малых лет ставят прививки, чтобы защитить организм от различных болезней на долгие годы вперед. Однако «детские» вакцины нужно обновлять. О том, какие прививки взрослым необходимо сделать повторно, и что будет, если проигнорировать эти процедуры, «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По ее словам, после окончания основного цикла вакцинации к 14 годам человеку нужно обязательно обновлять прививки от дифтерии и столбняка раз в 10 лет.

— Если не вакцинироваться от дифтерии, мы получим вспышки заболевания, что, например, произошло в 90-е. А все потому, что иммунитет не сохраняется пожизненно, его надо обновлять, — пояснила медик.

Аналогичные последствия вызовет отказ ревакцинироваться от столбняка: это тоже грозит вспышками заболевания. Более того, впоследствии человеку, не обновившему прививку, будет сложнее защититься от этого недуга.

— Также напомню, что взрослые люди — переносчики коклюша, а он особенно опасен для детей. Если ребенок не вакцинирован, болезнь может протекать очень тяжело — вплоть до летального исхода. Вакцинация же позволяет обезопасить новорожденных и в целом снизить уровень заболеваемости в популяции, — подчеркнула Скорпилева.

Она добавила, что на сегодняшний день в России ввели обязательную прививку от кори после 33 лет. Это связано с тем, что вспышка кори среди невакцинированных повлияла и на тех, кто привился от данной болезни в детстве.

— В итоге и защищенные пациенты стали болеть, поскольку с детских лет иммунитет успел ослабеть, — сказала собеседница «ВМ».

По ее мнению, следует время от времени сдавать тесты на антитела к кори, коклюшу и свинке, чтобы точно знать, что происходит с организмом и защищен ли он. Взрослые переносят корь довольно тяжело, подчеркнула эксперт.

— Прививку от гриппа мы тоже обновляем, причем часто — каждый год у нас разные вакцины. Дело в том, что вирус гриппа подвергается наибольшей мутации, появляются все новые и новые штаммы. Да и в принципе вакцина от гриппа недолговечна: иммунитет держится максимум до двух лет, — заявила иммунолог.

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Говоря о вакцинации от COVID-19, Скорпилева отметила, что пока исследования на эту тему не завершены, в связи с чем нельзя сказать, с какой периодичностью нужно обновлять прививку от коронавируса. Известно, что в Центре Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от ковида «Спутник V», считают, что антитела после прививки будут сохраняться пару лет.

— Но тут еще может идти речь о сохранении клеточного иммунитета, поскольку в 2009 и 2015 годах мы сталкивались со вспышками SARS-CoV-2. Тогда это не приводило к тяжелым формам, — сказала медик.

Согласно Национальному календарю прививок, детей начинают прививать от коклюша, дифтерии и столбняка в возрасте трех месяцев. С полугода ребенка можно начать прививать от гриппа. Вакцинация от кори начинается после года.

По информации Депздрава Москвы, коклюш смертельно опасен для детей, однако взрослым он практически не угрожает. В этой связи необходимость ревакцинации от коклюша в зрелые годы отсутствует.

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