«Классика вакцин»: Онищенко и Мясников рассказали о третьем российском препарате против COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса — «КовиВак», разработанная в Центре имени Чумакова. Что это за препарат, какие у него отличия от двух других отечественных вакцин и кому стоит им прививаться — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «КовиВак»

Как сказано в инструкции по применению, «КовиВак» — коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная вакцина. Она предназначена для профилактики коронавирусной инфекции для людей в возрасте 18–60 лет.

Препарат приготовлен «традиционным» способом. В его составе антиген инактивированного вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), гидроксид алюминия и фосфатный буферный раствор.

Как и большинство препаратов для профилактики коронавируса нового типа, «КовиВак» предполагает две инъекции для иммунизации. Прививки должны быть сделаны с разницей в две недели.

Противопоказания и побочные эффекты

Для людей старше или младше указанного диапазона ее пока применять нельзя. Препарат противопоказан тем, у кого бывают серьезные поствакцинальные реакции: температура выше 40 градусов или шокоподобные состояния, возникшие после любой предыдущей вакцинации.

Также «КовиВак» противопоказан беременным и в период грудного вскармливания. Кроме того, есть противопоказания для тех, у кого тяжело проходит аллергия (анафилактический шок, отек Квинке, реакции на введение каких-либо вакцин и так далее). С осторожностью вакцину стоит применять при хронических заболеваниях печени и почек, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, иммунной системы.

При этом в каждом конкретном случае врач должен разбираться отдельно. Побочных эффектов в ходе испытаний лекарства было выявлено не так много. Чаще всего они появлялись в течение 1–3 суток после укола. В 15 процентах случаев это была боль в месте укола, в двух процентах случаев — головная боль, в одном из 100 — повышение температуры. Тяжелых и системных реакций на вакцину у испытуемых не было, говорится в описании препарата на сайте ГРЛС.

Надежно и безопасно

Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко привился вакциной Центра имени Чумакова еще в конце прошлого года. По его словам, этот препарат в целом подходит всем. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Онищенко объяснил принцип работы лекарства.

— Это традиционная технология — та, на которой построены все наши основные вакцины. Берется натуральный вирус «короны», который вызывает болезнь, выращивается в промышленных объемах, затем убивается, и наша иммунная система после введения отвечает на цельный вирус, но безопасный с точки зрения вызова болезни, — рассказал специалист.

Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

При этом он не считает, что вакцина «КовиВак» лучше или хуже зарегистрированных ранее «ЭпиВакКороны» и «Спутник V». С точки зрения Онищенко, во время иммунизации не нужно использовать «логику бутика или гастронома», где есть выбор между однородной группой продуктов.

— В любом случае решение принимает врач, оценивая ваше здоровье, состояние и противопоказания. Плюс к этому важно понимать, какая вакцина есть в наличии. Странно было бы на приеме у терапевта говорить, что хочу эту или ту, а эту не хочу. На вас бы неизвестно как посмотрели профессионалы. Все три российские вакцины допущены, безопасны и дают хороший иммунный ответ, — отметил депутат Госдумы.

Главный врач ГКБ № 71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников также не сомневается в надежности третьей российской вакцины для профилактики COVID-19.

— Третья вакцина основана непосредственно на новом коронавирусе. Это стандартная вакцина, когда мы вводим либо ослабленный живой вирус, либо «убитый» вирус, частицу. Это классика вакцин, и одна из китайских вакцин построена по такому же принципу. Надежно и дешево. И эта вакцина занимает свое место в списке [готовых к применению]. Думаю, российскую вакцину тоже можно назвать надежной. И я надеюсь на ее безопасность, потому что платформа классическая, — отметил доктор.

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Перспективы лекарства

Вакцину «КовиВак» планируется вывести на международные рынки. По словам Мясникова, экспортный потенциал у нее есть. Тот же Китай активно предлагает другим странам аналогичные препараты.

— Почему бы нет? Сейчас весь мир видит, что мы не такая уж и «бензоколонка с ракетами». У нас еще и вакцины неплохие, — резюмировал врач.

По данным ТАСС, третью фазу испытаний вакцины Центра имени Чумакова планируется начать в марте 2021 года. В ней примет участие порядка 3 тысяч человек. В конце же первого весеннего месяца планируется более 120 тысяч доз препарата ввести в гражданский оборот.

Во время третьей фазы клинических исследований, вероятно, будут расширены и возрастные группы для применения лекарства. Пока же «КовиВак» зарегистрирован по специальной процедуре при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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