Врач отметил различия российских вакцин от коронавируса

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Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V». Он отметил основные различия между препаратами.

По его словам, разработанная научным центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» является самой мягкой из российских препаратов. Вакцина искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий. Леонов отметил, что по активности «Спутник V» является усредненной версией по сравнению с двумя другими препаратами. Реакция организма на вакцину достаточно активная. Например, у человека повышается температура.

Врач подчеркнул, что самой ядреной вакциной является «КовиВак». Препарат был разработан в Центре Чумакова. Вакцина несет в себе большое количество антигенов.

— Реакция организма на нее будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет, — цитирует Леонова РИА Новости.

По мнению специалиста, «КовиВак» больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим, крепким организмом, «ЭпиВакКорона» по степени воздействия на организм подойдет пожилым гражданам, а «Спутник V» — по показаниям.

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