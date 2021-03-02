Голикова предположила, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, который необходим для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу 2021 года. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она отметила, что иммунитет выработается, если вакцинация будет идти такими же темпами, как и в настоящее время, а количество прививочных пунктов останется на нынешнем уровне.
Кроме того, Голикова добавила, что дата может измениться — это зависит от темпов вакцинации, передает ТАСС.
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