Голикова поручила оценить эффективность вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированных

Фото: Правительство РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от коронавируса среди ВИЧ-инфицированных. Это следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ, — уточняется в тексте протокола.

Минздрав проработает вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Помимо этого, будет организована работа по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов. Минздрав также получил указание направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа при лечении пациентов с ВИЧ по причине отсутствия у них регистрации, сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что число детей-сирот в России за прошлый год значительно сократилось.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса в России