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Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Анастасия Чанцева

Общество

Численность детей-сирот в стране за прошлый год заметно сократилась, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

— Численность сирот в государственном банке данных в среднем по России уменьшилась за 2020 год на 6,6 процента, при этом в 40 регионах динамика превысила среднюю, в том числе в 28 регионах страны уменьшилась: от 10 процентов в Иркутской области, до 30 процентов в Костромской области, — рассказала она.

По ее словам, на начало года в России числятся сиротами 406 тысяч 128 детей, почти 365 тысяч из них воспитываются в замещающих семьях.

Число оставшихся без попечения родителей за прошлый год уменьшилось на 8,4 процента. Число детей, отобранных у родителей при угрозе жизни или здоровью, сократилось почти на 20 процентов — до 1,5 тысячи. Голикова также рассказала, что на безвозмездную форму опеки в прошлом году переданы более 19,5 тысячи детей, на возмездную — почти 12 тысяч, усыновлены 2,5 тысячи детей, передает агентство городских новостей «Москва».

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Татьяна Голиковадетиусыновление
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