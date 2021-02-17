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Сергей Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями
Фото: Сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями в столице.

По словам главы города, власти стремятся найти семью каждому ребенку, который остался без попечения родителей. Так, за минувшие десять лет число сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в 1,5 раза — с 12 665 до 18 550. Количество детей, проживающих в детских домах, сократилось в 3,3 раза — с 4 371 до 1 317.

— Очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами. Как правило, эти ребята живут в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интер­наты, — написал мэр.

Он отметил, что этот путь является понятным и накатанным, но не единственным. Сергей Собянин уточнил, что есть множество примеров удачной социализации инвалидов с ментальными нарушениями. Они несмотря на заболевания могут стать полноценными членами общества.

Так, в столичных психоневрологических интернатах постепенно вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство для подопечных. Также в рамках развития города открываются учреждения нового типа, целью которых является социальная адаптация людей с ментальными нарушениями.

— Недавно мы создали Центр сопровож­даемого проживания для выпускников детских домов. Его задача — обучать их навыкам самостоятельной жизни, помогать раскрыть способности и освоить профессию, готовить к интеграции в жизнь большого города, — уточнил мэр.

Он рассказал о посещении учебно-тренировочного общежития Центра в Зябликове. В здании размещены десять квартир, рассчитанных на проживание 60 человек. В каждой квартире — две спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая.

В учебно-тренировочном общежитии проживает 51 человек. С ними ежедневно работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе, добавил Сергей Собянин.

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