Сергей Собянин назначил нового главу управы столичного района Силино
На должность главы управы района Силино была назначена Наталия Гусева. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, Гусева будет занимать должность в течение срока полномочий мэра столицы. Отмечается, что ее служебный контракт не должен превышать регламентируемый законом срок. Постановление главы города было размещено на официальном сайте мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин назначил Антона Никитенко на пост главы управы столичного района Теплый Стан.
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