Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин назначил первого замминистра здравоохранения России
Фото: правительство Приморского края

Мишустин назначил первого замминистра здравоохранения России

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно еще одному распоряжению кабмина, Сергей Глаголев назначен заместителем министра здравоохранения России.

Ранее Максим Топилин был освобожден от должности главы Пенсионного фонда России. Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который до этого возглавлял Фонд социального страхования.

Читайте также: Голикову назначили председателем совета по развитию кинематографии

РоссияздравоохранениеМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Все мнения
О проекте