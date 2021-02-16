Мишустин назначил первого замминистра здравоохранения России
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно еще одному распоряжению кабмина, Сергей Глаголев назначен заместителем министра здравоохранения России.
Ранее Максим Топилин был освобожден от должности главы Пенсионного фонда России. Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который до этого возглавлял Фонд социального страхования.
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