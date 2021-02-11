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Голикову назначили председателем совета по развитию кинематографии
Татьяна Голикова возглавит действующий совещательный орган / Фото: Правительство РФ

Голикову назначили председателем совета по развитию кинематографии

Юлия Курганова

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем правительственного совета по развитию кинематографии. Он исключил из его состава вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщается в четверг, 11 февраля, в распоряжении правительства.

— Включить в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Т.А. в качестве председателя Совета, исключив из его состава Чернышенко Д.Н., — сказано в документе, передает РИА Новости.

Совет является действующим совещательным органом, он был образован в целях разработки предложений, которые связаны с реализацией государственной политики в области кинематографии.

Основные задачи совета — рассмотрение и подготовка предложений, связанных с повышением эффективности господдержки производства, проката и показа российских фильмов, с оказанием поддержки в продвижении и распространении отечественной кинопродукции за границей. Также он должен развивать инновационные технологии в кинематографии и разрабатывать протекционистские меры по отношению к российскому кинорынку.

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