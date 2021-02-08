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Финансирование научных исследований увеличат в образовательных учреждениях РФ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Финансирование научных исследований увеличат в образовательных учреждениях РФ

Кирилл Николаев

Образование

Финансирование научных исследований увеличат в российских образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

По его словам, российские власти серьезно занимаются этим вопросом. Мишустин рассказал, что было принято решение об увеличении финансирования научных исследований в образовательных учреждениях.

— Примерно полмиллиарда рублей предусмотрено для этого, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он добавил, что власти РФ работают над улучшением естественно-научного образования в сельских школах.

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образованиенаучные исследованияМихаил Мишустин
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