Финансирование научных исследований увеличат в образовательных учреждениях РФ
Финансирование научных исследований увеличат в российских образовательных учреждениях. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
По его словам, российские власти серьезно занимаются этим вопросом. Мишустин рассказал, что было принято решение об увеличении финансирования научных исследований в образовательных учреждениях.
— Примерно полмиллиарда рублей предусмотрено для этого, — цитирует Мишустина РИА Новости.
Он добавил, что власти РФ работают над улучшением естественно-научного образования в сельских школах.
Читайте также: Масштабный педагогический форум стартовал в Москве