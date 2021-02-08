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Масштабный педагогический форум стартовал в Москве
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Масштабный педагогический форум стартовал в Москве

Анастасия Колоскова

Образование

Первый Московский педагогический форум, который позволит обменяться опытом российским учителям, стартовал в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Главными темами форума станут дистанционное обучение, а также актуальные по времени формы и методики работы с учениками. Первую предметную неделю мероприятия посвятят математике и информатике.

Всего форум продлится семь недель, каждая из которых будет посвящена определенному предмету. На второй неделе обсудят вопросы словесности и иностранных языков, а затем — естественные, общественные и художественно-эстетические дисциплины, а также спортивно-оздоровительные и обучение в начальных классах.

— Главная цель московского педагогического форума — объединить учителей, сформировать вместе с ними запросы и практики будущего, заложить основу новых стандартов столичного образования, — цитирует заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Наталию Киселеву агентство городски новостей «Москва».

Уточняется, что с программой Московского педагогического форума можно ознакомится на сайте «Школа большого города».

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