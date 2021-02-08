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Выпускникам и студентам вузов рассказали, как подать заявку на стажировку в мэрии Москвы
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Выпускникам и студентам вузов рассказали, как подать заявку на стажировку в мэрии Москвы

Анастасия Колоскова

Город

Студентов последних курсов и выпускников вузов приглашают на обучение в «Карьерной школе». 100 лучших выпускников смогут пройти стажировку в мэрии столицы и получить постоянную работу.

Заявки на участие в проекте «Карьерная школа» принимаются до 28 февраля включительно. Обучение длится 11 дней и проходит в онлайн-формате. В рамках проекта руководители и сотрудники городских органов исполнительной власти и учреждений Москвы проведут мастер-классы и видеоэкскурсии. Помимо этого, ученики «Карьерной школы» смогут поработать в команде и пройти обучение на интерактивной платформе.

По словам замначальника управления госслужбы и кадров правительства Москвы Полины Логиновой, «Карьерная школа» стала обязательным этапом для стажировки в мэрии города.

— Она позволяет молодым людям посмотреть, как устроена работа в мэрии, попробовать себя в решении городских задач, познакомиться с будущими наставниками еще до начала стажировки, — цитирует Логинову официальный сайт мэра Москвы.

На обучение в «Карьерную школу» примут 200 человек, которые пройдут три ступени отбора. Половина из них получит возможность в течение шести месяцев поработать в трех столичных ведомствах.

Заявки принимаются на карьерном портале правительства Москвы. Успешных кандидатов пригласят на второй и третий отборочные этапы, которые пройдут в марте. Имена будущих учеников «Карьерной школы» будут названы в начале мая.

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