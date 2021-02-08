Йога и экскурсия по Твери: москвичей пригласили на онлайн-занятия столичных парков

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В период с 8 по 14 февраля на страницах в социальных сетях парков Москвы разместят познавательные видеолекции, экскурсии и мастер-классы, которые можно будет посмотреть бесплатно и без предварительной регистрации.

Так, парк «Ходынское поле» приглашает на занятие йогой 8 февраля в 12:00. Его участники смогут узнать о том, как правильно выполнять асану «Сукхасана». Запись будет доступна в соцсетях парка «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Онлайн-урок йоги проведет также парк «Фили», занятие состоится 9 февраля в 12:00. Тренер Оксана Калинина покажет упражнения для укрепления здоровья и борьбы со стрессом. Видео можно будет посмотреть на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Там же можно будет посетить онлайн-мастер-класс по живописи для детей от 4 до 10 лет заслуженного художника России Сергея Цыганова. Он объяснит, как нарисовать снегиря акварелью. Видео появится 10 февраля в 12:00.

13 февраля в 09:00 на страницах парка «Северное Тушино» в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук» опубликуют видеосюжет «Культура и традиции коренных народов Севера», посвященный традиционным промыслам и обычаям северян. 11 февраля в 14:00 состоится онлайн-фотовыставка «Страна веселого детства», посвященная 115-летию со дня рождения Агнии Барто.

В День всех влюбленных, 14 февраля, в усадьбе Воронцово проведут мастер-класс по изготовлению панно в виде сердца, украшенного розами из бумаги. Видеозапись станет доступна в 18:00 на страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Таганский парк также подготовил мастер-класс в честь праздника. Детей и взрослых научат делать открытку-шоколадницу «Сладкая валентинка». Видеоролик появится на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук» 14 февраля в 11:00

Парк «Красная Пресня» приглашает посетить виртуальную экскурсию по Твери, которая пройдет в прямом эфире аккаунта в «Инстаграме» 11 февраля в 15:00. Экскурсовод Любовь Репина познакомит зрителей с историей города, а также покажет его набережные, мосты и старинные улочки.

Музей-усадьба «Кусково» 10 февраля в 12:00 в «Инстаграме» парка проведет онлайн-трансляцию открытия выставки «Лишь о любви все мысли говорят». Это экспозиция итальянской майолики (разновидность керамики) XVI–XVIII веков из музейного собрания, где можно будет увидеть чаши, вазы и другие предметы искусства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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