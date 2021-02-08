Музей Победы пригласил на фестиваль авторов и исполнителей патриотических песен
Музей Победы пригласил исполнителей и авторов песен принять участие в отборочном туре Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в рамках празднования Дня Победы. Об этом сообщается в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе учреждения.
Также ребята получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» в ВДЦ «Орленок». Авторы 15 лучших композиций смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Песни-победители попадут в музыкальный альбом «Журавли Победы».
Организаторы фестиваля ждут песен на тему подвига и долга перед Родиной. Такие композиции должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.
Участниками отборочного тура могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и исполнители от 11 до 16 лет. Конкурсанты должны прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись исполняемой песни. Авторам музыкальных произведений необходимо направить анкету-заявку и демоверсию песни — аудио- или видеофайл. Возраст участников в этой номинации не ограничен.
Заявки будут принимать до 1 марта 2021 года.
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