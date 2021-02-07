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Музей Победырасскажет о роли науки в годы Великой Отечественной войны
В экспозиции сочетаются современные технологии и исторически достоверные декорации / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победырасскажет о роли науки в годы Великой Отечественной войны

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Накануне Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, музей Победы пригласил москвичей посетить экскурсию по новой масштабной экспозиции «Подвиг народа» и узнать о вкладе советских ученых в Победу. Достижениям науки в годы Великой Отечественной посвящен специальный раздел экспозиции. Об этом сообщается в пресс-службе в субботу, 6 февраля.

— Во время войны ученые продолжали работать, совершали открытия, которые помогли нашей стране победить, — рассказал заместитель директора музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Он отметил, что в экспозиции сочетаются современные технологии, исторически достоверные декорации и подлинные предметы. Это создает «эффект присутствия» и позволяет погрузить посетителей музея в атмосферу военных лет. Выбрав одно из важнейших изобретений того времени — пенициллин, витаминный коктейль, штурмовик Ил-2, карбинольный клей Назарова или кумулятивный снаряд, гости учреждения с помощью технологии архитектурного 3D-меппинга оказываются в кабинете ученого, медицинской лаборатории или конструкторском бюро. Статистика и инфографика рассказывают о значении открытия, его применении на фронте и в тылу.

Музей Победырасскажет о роли науки в годы Великой Отечественной войныФото: пресс-служба Музея Победы

В мультимедийных комплексах представлены сотни статей, снимков и документов о мобилизации науки на помощь фронту, новых разработках и открытиях, которые были сделаны в годы войны в различных отраслях. Здесь можно познакомиться с биографиями ученых, прочесть про новые образцы военной техники и прорывные технологии.

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