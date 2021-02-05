Музей Победы проведет два бесплатных концерта для москвичей в выходные

/ Фото: Пресс-служба «Музея Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В выходные в Музее Победы пройдут бесплатные концерты, в которых примут участие лауреаты всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Так, в субботу, 6 февраля, перед горожанами выступят артисты продюсерского центра Talent Universe, а в воскресенье, 7 февраля, москвичей ждет выступление певцов и танцоров фонда поддержки одаренных детей «Арт-экспресс».

Кроме того, в зале Полководцев свои номера представят молодые таланты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ярославской областей. Гости услышат композиции «Дети Ленинграда», «До свидания, мальчики!», «Благодарим, солдаты, вас», «Тучи в голубом», «Лучший город земли» и другие.

Также посетителей ждет хореографический номер «Татарский танец» и стихотворения «Тихвин. 14 октября 1941 года» и «Ах, девочки, дожить бы до победы!», которые исполнят юные чтецы.

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