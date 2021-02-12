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Максим Топилин освобожден от должности главы ПФР
Фото: mintrud.gov.ru / Минтруд РФ

Максим Топилин освобожден от должности главы ПФР

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Максим Топилин освобожден от должности главы Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Максим Топилин освобожден от этой должности, — указано в документе на сайте правительства.

Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который до этого возглавлял Фонд социального страхования. На этом посту он проработал почти восемь лет. Кроме того, Кигим дважды становился президентом Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

В кабмине уточнили, что о назначении нового главы ФСС вместо Кигима сообщат позднее.

Читайте также: Пенсионный фонд России запустит единый контакт-центр по социальным вопросам

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