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Пенсионный Фонд России запустит единый контакт-центр по социальным вопросам
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Пенсионный Фонд России запустит единый контакт-центр по социальным вопросам

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 июня следующего года запустит единый контакт-центр по социальным вопросам. Об этом рассказал глава фонда Максим Топилин в среду, 30 декабря.

Он отметил, что одним из его элементов станет чат-бот, который будет отвечать на самые популярные вопросы. Топилин уточнил, что на данный момент единый контакт-центр находится на стадии разработки.

— Пока идет обучение, тестирование и загрузка данных, чтобы чат-бот научился отвечать на простые вопросы граждан, — уточнил глава ПФР.

Он пояснил, что, если бот не сможет ответить на вопрос, то звонившего переведут на другую линию для общения с оператором.

Кроме того, Топилин добавил, что фонд создаст общую структуру для всех ведомств Минтруда. Будет запущена третья линия, на которой будут работать сотрудники не только ПФР, но и Фонда социального страхования, и Роструда, передает ТАСС.

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