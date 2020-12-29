Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 29 декабря.

Ранее Шмаков отметил, что в ФНПР считали неверным решение приостановить индексацию пенсий трудящихся россиян. По его словам, в частности, это привело к тому, что многие россияне прекращали работать, выходя на пенсию. Шмаков также уточнил, что пенсионеры платят взносы и в Пенсионный фонд. Поэтому после их увольнения бюджет потерял около 500 миллиардов рублей.

Шмаков добавил, что к этой теме можно было бы вернуться.

— Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения, — ответил на его слова Владимир Путин.

Глава ФНПР также добавил, что возвращение к вопросу об индексации поможет снять возникающее «недоверие и напряжение».

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