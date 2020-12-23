Неработающим пенсионерам повысят пенсии в России с 2021 года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Неработающим пенсионерам в РФ повысят страховые пенсии с 2021 года. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Выплаты проиндексируют на 6,3 процента уже с 1 января следующего года. Показатели превышают инфляцию, отметила замглавы кабмина.

— И в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции, — приводит РИА Новости ее слова.

Ранее Голикова сообщила, что в 2021 году более миллиона российских семей получат маткапитал на первенца.

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