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Индексация коснется миллионов неработающих пенсионеров в Москве и Московской области
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Индексация коснется миллионов неработающих пенсионеров в Москве и Московской области

Оксана Васильева

Внутренняя политика

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров повышаются на 6,3 процента, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044,48 рубля, стоимость одного пенсионного коэффициента — 98,86 рубля.

Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера после индексации в Москве будет равен 17 478 рублям и 18 225 рублям — в Подмосковье, передает «Радио 1» со ссылкой на ГУ «Отделение ПФ РФ по городу Москве и Московской области».

Сообщается, что у каждого пенсионера прибавка будет носить индивидуальный характер и будет зависеть от размера уже получаемой пенсии. Пенсионерам, которые в течение года завершат работу, выплаты будут вновь рассчитаны уже с учетом всех индексаций.

Ранее ФАН сообщало, что весной россиян ждет повышение социальных пенсий на 2,6 процента. Также будет повышен возраст выхода на пенсию — женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового срока.

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