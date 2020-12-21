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Минтруд предложил осуществлять выплаты на детей до семи лет семьям с опекой
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минтруд предложил осуществлять выплаты на детей до семи лет семьям с опекой

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от трех до семи лет доступными для семей, взявших детей под опеку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в понедельник, 21 декабря.

— Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи станет доступнее, — говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день на опекаемых детей не распространяются ежемесячные пособия, которые получают дети от 3 до 7 лет. По закону дети в таких семьях находятся на полном гособеспечении.

Проект поможет поддержать малообеспеченные семьи, которые взяли под опеку детей. Из бюджета выделили 276 миллиардов рублей на выплаты для детей от трех до семи лет, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил осуществить выплаты в пять тысяч рублей для семей с детьми до семи лет.

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Минтруддетивыплаты
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