Мишустин поручил осуществить выплаты в 5 тысяч рублей семьям с детьми

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил осуществить выплаты в пять тысяч рублей для семей с детьми до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 21 декабря.

Так, министерству труда и социальной защиты России и Пенсионному фонду России к 11 января нужно будет отчитаться об осуществлении выплат.

Уточняется, что Михаил Мишустин уже подписал документ о выделении на эти цели более 73,5 миллиарда рублей.

— На совещании с вице-премьерами он поручил оперативно довести деньги до получателей, — говорится в сообщении.

Ранее глава кабмина РФ поручил проверить, как производятся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

Читайте также: Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина