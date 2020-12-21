Мишустин поручил осуществить выплаты в 5 тысяч рублей семьям с детьми
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил осуществить выплаты в пять тысяч рублей для семей с детьми до семи лет. Об этом сообщается на сайте кабмина в понедельник, 21 декабря.
Так, министерству труда и социальной защиты России и Пенсионному фонду России к 11 января нужно будет отчитаться об осуществлении выплат.
Уточняется, что Михаил Мишустин уже подписал документ о выделении на эти цели более 73,5 миллиарда рублей.
— На совещании с вице-премьерами он поручил оперативно довести деньги до получателей, — говорится в сообщении.
Ранее глава кабмина РФ поручил проверить, как производятся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом.
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