Удаленное оформление пенсий и пособий в России продлят на 2021 год

Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлят на весь следующий год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое было разработано Минэкономразвития.

В проекте уточняется, что в 2020 году в связи с пандемией среди россиян были особо популярны услуги, которые предоставляются государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке. Так, дистанционный формат оформления пособий и выплат может быть введен в стране бессрочно, сообщают «Известия».

— По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе, — сказал директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.

В апреле этого года Пенсионный фонд упростил оформление пенсий и пособий. Дистанционная форма была введена на три месяца, затем ее продлили до конца 2020 года. Россияне могут обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг.

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