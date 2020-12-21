Россияне назвали желаемый размер пенсии

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Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Так, пенсионную выплату не ниже 45 тысяч рублей хотели бы получать 46,6 процента респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1 процента опрошенных.

Также 22,1 процента граждан заявили, что для нормальной старости им необходимы выплаты в размере более 45 тысяч рублей. И один процент респондентов согласен на пенсию в пределах 25 тысяч рублей.

В Москве 44 процента опрошенных хотели бы получать выплаты в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5 процента считают, что она должна быть выше.

Опрос провели в ноябре, в нем поучаствовали 1,5 тысячи человек, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам.

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