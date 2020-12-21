Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на основные продукты питания. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглобина.

С таким предложением она обратилась в правительство России.

По словам Юлии Оглобиной, рост стоимости продуктов недопустим в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах президента России Владимира Путина о том, что в стране нет дефицита продовольствия, а также о поручении главы государства министрам разобраться с ценами на продукты.

После этого кабмин, как отметила член ОП, зафиксировал верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего «их снова будет диктовать рынок».

В связи с этим кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих, передает слова Юлии Оглобиной РИА Новости.

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