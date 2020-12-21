Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за повышения цен на основные продукты питания. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглобина.

С таким предложением она обратилась в правительство России.

По словам Юлии Оглобиной, рост стоимости продуктов недопустим в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах президента России Владимира Путина о том, что в стране нет дефицита продовольствия, а также о поручении главы государства министрам разобраться с ценами на продукты.

После этого кабмин, как отметила член ОП, зафиксировал верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего «их снова будет диктовать рынок».

В связи с этим кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих, передает слова Юлии Оглобиной РИА Новости.

Читайте также: Набиуллина: Спад ВВП России по итогам 2020 года может быть меньше четырех процентов

цены на продуктыОбщественная палата РФполезные продукты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте