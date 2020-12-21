Около трети россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

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Треть российских сотрудников в этом году сообщили о снижении своих доходов. Об этом свидетельствует исследование международной рекрутинговой компании Hays.

В опросе поучаствовали около пяти тысяч сотрудников и работодателей. О снижении доходов сообщили 32 процента опрошенных. У 15 процентов респондентов доходы сократились более чем на 21 процент, у 8 процентов — на 11-20 процентов, у 9 процентов — на 5-10 процентов.

Годом ранее о снижении доходов сообщили только семи процентов опрошенных. Кроме того, 19 процентов респондентов со сниженными доходами заявили, что уволились сами.

Согласно исследованию, 38 процентов сотрудников сохранили свой доход на прежнем уровне. Увеличить зарплату удалось 30 процентам респондентов.

Как отметил генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт, чаще всего в 2020 году доходы росли у специалистов IT-отрасли, фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования, передает РБК.

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