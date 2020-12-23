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Более миллиона семей в России получат маткапитал на первенца в 2021 году
Фото: pixabay.com

Более миллиона семей в России получат маткапитал на первенца в 2021 году

Ростислав Зубков

Финансы

В 2021 году материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей получат свыше миллиона российских семей. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Планируется, что в 2021 году материнский капитал получат более одного миллиона наших семей, — приводит РИА Новости слова замглавы правительства.

Она уточнила, что величина выплаты будет проиндексирована и составит 483 882 рубля на первенца и 639 432 рубля на второго ребенка.

Ранее министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова попросили разрешить тратить маткапитал на образование родителей.

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РоссияматкапиталТатьяна Голикова
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