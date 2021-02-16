Сергей Собянин назначил главу управы столичного района Теплый Стан
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Никитенко на пост главы управы столичного района Теплый Стан. Документ разместили на официальном сайте мэра Москвы во вторник, 16 февраля.
— Назначить Никитенко Антона Юрьевича на должность главы управы района Теплый Стан Москвы, — уточняется в тексте документа.
В распоряжении главы города говорится, что рабочий контракт с Антоном Никитенко будет заключен на один год. При этом он не должен превышать срок полномочий мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин назначил глав управ районов Марьино и Печатники.
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