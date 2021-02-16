Сергей Собянин назначил главу управы столичного района Теплый Стан

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Антона Никитенко на пост главы управы столичного района Теплый Стан. Документ разместили на официальном сайте мэра Москвы во вторник, 16 февраля.

— Назначить Никитенко Антона Юрьевича на должность главы управы района Теплый Стан Москвы, — уточняется в тексте документа.

В распоряжении главы города говорится, что рабочий контракт с Антоном Никитенко будет заключен на один год. При этом он не должен превышать срок полномочий мэра столицы.

Ранее Сергей Собянин назначил глав управ районов Марьино и Печатники.

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